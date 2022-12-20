В Ярославской области уволенные чиновники получат компенсации почти в 37 миллионов рублей

Сокращенные чиновники получат зарплаты за 4 месяца Фото: Полина Вачнадзе

В бюджет Ярославской области на 2023 год внесены поправки. На компенсации сокращенным чиновникам заложено 36,8 миллиона рублей.

Самая большая сумма – 6,7 миллиона – положена уволенным сотрудникам правительства региона. Три миллиона получат сокращенные работники департамента инвестиций и промышленности, 2,7 миллиона – департамента государственного жилнадзора. 1,6 миллиона рублей пойдет на департамент строительства, 1,5 миллиона – на департамент охраны окружающей среды и природопользования.

Согласно поправкам, сокращенные сотрудники получат зарплаты за четыре месяца, а также компенсации за неотгуленные отпуска.

О сокращении управленческого аппарата Ярославской области губернатор региона Михаил Евраев сообщил в октябре этого года. В департаменте занятости уволенным пообещали не только помощь в поиске нового места работы, но и психологическую поддержку.