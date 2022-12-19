Житель Ярославского района выиграл велосипед в конкурсе журнала «Антенна Телесемь»

Житель поселка Лесные Поляны Ярославского района Владимир Костоусов стал победителем конкурса журнала «Антенна Телесемь» и получил приз – велосипед.

- Младшему внуку подарю на Новый год, будет летом кататься, - радуется победе Владимир Михайлович.

Пенсионер – постоянный читатель журнала. Каждую неделю по четвергам он ездит из Лесных Полян в сортировочный центр и там покупает свежую прессу.

- «Телесемь» всей семье читаем с 2016 года. Кроссворды разгадываем, племянница афишу просматривает, я в программе отмечаю, какие фильмы и передачи посмотреть, - рассказывает Владимир Костоусов. – Очень рад подарку, если будут еще конкурсы, обязательно приму в них участие. Вдруг снова повезет!