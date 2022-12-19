Прокурором Ярославской области стал Александр Лоренц. ФОТО: Прокуратура Ставропольского края

Прокурором Ярославской области стал Александр Лоренц. Соответствующий указ президента опубликовали сегодня, 19 декабря. Согласно документу, Александр Лоренц проработает на руководящей должности 5 лет.

Ранее его кандидатуру поддержали в Совете Федерации.

Напомним, что Александр Лоренц родился в Казахстане 16 июля 1969 года. Службу в органах прокуратуры начал в 1994 году. В 1996 году окончил Карагандинский Государственный университет, после работы в должности прокурора отдела по общему надзору прокуратуры Кокшетаунской области перешел на службу в прокуратуру России.

Продолжительное время работал на разных должностях в прокуратуре Омской области, в декабре 2019 года был назначен прокурором Ставропольского края. Этот пост покинул в августе 2022 года.