В январе 2023 года изменится график выплаты пенсий ярославцам

В Ярославской области из-за новогодних и рождественских праздников изменится график выплаты пенсий и пособий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области из-за новогодних и рождественских праздников изменится график выплаты пенсий и пособий. Об этом предупредили в ярославском отделении ПФР.

В городских отделениях почтовой связи с 6-ти разовой доставкой пенсии будут выдаваться:

- 5 января – за 5 и 7 января;

- 6 января– за 6 и 8 января.

В городских ОПС с 5-ти разовой доставкой (выходной воскресенье-понедельник):

- 4 января – за 4 и 7 января;

- 5 января – за 5 и 8 января;

- 6 января – за 6 и 9 января.

В городских отделениях с 5-ти разовой доставкой (выходной суббота-воскресенье):

- 5 января – за 5 и 7 января;

- 6 января – за 6 и 8 января.

В сельских почтовых отделениях с режимом работы – понедельник, среда, пятница:

- 4 января – за 4,5 и 7 января;

- 6 января – за 6 и 8 января.

В сельских ОПС с режимом работы – вторник, четверг, суббота:

- 3 января – за 4,6 и 7 января;

- 5 января – за 5,8 и 9 января.