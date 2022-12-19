Мэрия Ярославля закупит роторные навесы и распределители реагентов

Для уборки Ярославля от снега закупят 15 новых единиц техники. Фото: Мэрия Ярославля

Для уборки Ярославля от снега закупят 15 новых единиц техники. Об этом сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Уже запущены конкурсы на поставку шести роторных навесов для расчистки снежных валов у обочин и погрузки снега. Машины должны доставить до конца этого года. В январе будет поставка пяти прицепных распределителей противогололедных реагентов.

- Также от правительства Ярославской области в январе мэрия получит 4 мини-пылесоса с зимним комплектом для рассыпки реагентов, - уточнил градоначальник.

Кроме того, этой зимой в Ярославле вновь начнет работать снегоплавильная станция – снег будут вывозить и на полигон, и кна станцию.