Глава Рыбинска объяснил, почему есть проблемы с уборкой города от снега

Снегопады по-прежнему остаются главной коммунальной темой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков объяснил, почему возникли проблемы с уборкой города от снега.

- Снегопады по-прежнему остаются главной коммунальной темой. В целом подрядчики с задачами справляются, но вижу проблему – не хватает техники, дороги убирает только одна колонна машин, - написал градоначальник на своей странице ВКонтакте.

Но помощь, пообещал он, скоро придет. В среду в Рыбинск поступят трактор для уборки междворовых проездов, тротуарный пылесос и новая комбинированная дорожная машина.

- КДМ позволит нам сформировать вторую полноценную колонну, это увеличит скорость уборки, - пояснил Дмитрий Рудаков.

Также он поручил закупить пять небольших тракторов, которые будут чистить тротуары.