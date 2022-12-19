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НовостиОбщество19 декабря 2022 11:08

В Ярославской области заготовят к Новому году более 700 елей

«Черным лесорубам» грозит административная или уголовная ответственность
Полина Вачнадзе
«Черным лесорубам» грозит административная или уголовная ответственность

«Черным лесорубам» грозит административная или уголовная ответственность

Фото: Правительство Ярославской области

В Даниловском и Некоузском лесничествах Ярославской области началась заготовка елей к Новому году. К празднику планируется вырубить 730 деревьев.

- Заготовка елей строго регламентирована и разрешена только после заключения договоров купли-продажи по итогам аукциона, - рассказал и.о. директора департамента лесного хозяйства Иван Хитров.

В лесах сейчас проводят рейды. «Черным лесорубам», если их поймают, грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Кроме того, что нарушитель должен будет возместить вред, причиненный природе.