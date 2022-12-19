В Рыбинске пройдет самая массовая зимняя гонка «Лыжня России»

24 декабря в Центре лыжного спорта «Демино» Рыбинска пройдет «Лыжня России». Фото: Администрация Рыбинска

24 декабря в Центре лыжного спорта «Демино» Рыбинска пройдет самая массовая зимняя гонка – «Лыжня России». Принять участие в забегах на 5 и 10 километров могут все желающие, независимо от возраста.

Старт пятикилометровой гонки будет дан в 12:00, десятикилометровой – в 12:10. С 08:30 начнет работать комиссия по допуску. Спортсменам нужно взять с собой паспорт, медицинскую справку и спортивную страховку.

Как пояснили организаторы, зарегистрироваться на гонку можно двумя способами. Способ первый: лично прийти в спортшколу по адресу проспект Генерала Батова,34. Способ второй: отправить свои данные (фамилию, имя, дату рождения и город) на электронную почту СШОР №4 schola-4@mail.ru.