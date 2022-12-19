В Ярославле у двух автобусов отвалились колеса

У автобуса проблемы с колесом. ФОТО: группа "Подслушано у водителей | Ярославль" ВКонтакте

Ярославские ПАЗики, похоже, не выдерживают испытание зимой и снегом. Сегодня, 19 декабря, в социальных сетях ярославцы опубликовали фотографии автобусов, сделанные в разных районах города. Общественный транспорт остался без колес.

На пересечении улиц Труфанова и Панина лишился заднего колеса ПАЗ. Похожая проблема возникла и у автобуса, который подъехал к остановке «Улица Республиканская».

Были ли в момент ДТП в салонах пассажиры, не уточняется.

Автобус остался без заднего колеса. ФОТО: группа "Подслушано у водителей | Ярославль" ВКонтакте

Инциденты с общественным транспортом Ярославле случаются практически каждую неделю. Но хочется верить, что мучаться пассажирам осталось недолго: по заверениям губернатора Ярославской области Михаила Евраева, в следующем году автобусный парк Ярославля будет полностью обновлен.