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НовостиОбщество19 декабря 2022 8:27

Росавиация продлила запрет на полеты из Ярославля в Краснодар

До 27 декабря
Полина Вачнадзе
Полеты из Ярославля в Краснодар остаются под запретом.

Полеты из Ярославля в Краснодар остаются под запретом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полеты из Ярославля в Краснодар остаются под запретом. Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны. На этот раз – до 27 декабря.

Кроме воздушной гавани Краснодара, самолеты не принимают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

- Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, - говорится на сайте Росавиации.