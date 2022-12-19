В администрации Рыбинска рассказали, как будет организован ремонт Волжского моста

В Рыбинске у Волжского моста уже работает тяжелая техника. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске у Волжского моста, капитальный ремонт которого начнется весной следующего года, уже работает тяжелая техника. На берегах реки установлены строительные городки, идет монтаж строительных лесов - по этой причине перекрыта Волжская набережная в районе собора.

К концу января в 12 точках города установят дополнительные светофоры. Как уточнили в администрации Рыбинска, их поставят не только в непосредственной близости к мосту, но и в других районах города, которые примут на себя нагрузку при распределении транспортных потоков.

Весной, как только позволит погода, на левом берегу Волги сделают круговую развязку и изменят схему движения. Перекрывать мост планируют по полосам – сначала правую (если двигаться от центра в Заволжье). Для пешеходов Волжский мост закрывать не собираются, а схему работы общественного транспорта еще обсудят с перевозчиками.

- Ремонт будем вести круглосуточно. Движению судов по Волге не помешаем. Кроме того, на левом берегу сделаем причал – часть работ пройдет с воды, - сказал руководитель проекта ГК ЕКС Александр Огарков.

Подрядчик пояснил, что демонтированы, а затем залиты или установлены новые будут только горизонтальные элементы конструкции. Опоры и арки моста отремонтируют – старый рыхлый бетон снимут, металл обработают специальными составами, гидроизолируют, покрасят.