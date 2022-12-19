В Ярославле заканчивается установка ЛЭП в виде огромного медведя с секирой

В Ярославле завершается установка ЛЭП в виде символа города. ФОТО: Telegram-канал "Yaroslavl Art"

В Ярославле подходит к концу установка масштабного символа города. Медведь с секирой высотой с девятиэтажный дом уже возвышается на пересечении Московского проспекта и улицы Кривова.

Инициатором установки ЛЭП в виде медведя с секирой стал Филиал ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго». На этот проект компания выделила 5,6 миллионов рублей. В вечернее и ночное время медведь высотой в 31,2 метра будет подсвечиваться. Планируется, что все работы завершат к середине января.