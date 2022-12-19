Самолет с хоккеистами из Сочи не смог приземлиться в Ярославле из-за сложных метеоусловий

Из Москвы в Ярославль хоккеисты «Сочи» добирались на автобусе. Скриншот с видео, группа "Хоккейный клуб «Сочи» ВКонтакте

В воскресенье 18 декабря самолет с хоккейной командой «Сочи» на борту не смог приземлиться в ярославском аэропорту «Туношна» из-за сложных погодных условий. Судно было перенаправлено в Москву, где благополучно совершило посадку.

- После нескольких часов ожидания продолжим путь на автобусе нашего фарм-клуба. В Ярославль команда приедет глубокой ночью, - такое сообщение около 23:00 опубликовала пресс-служба сочинского клуба на странице клуба ВКонтакте.

На льду «Арены 2000» игроки «Сочи» и «Локомотива» встретятся сегодня, 20 декабря, в 19:00.