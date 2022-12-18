Мэр Ярославля сообщил, что улицы города расчистят к утру понедельника Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле за сутки выпало 20 сантиметров осадков. Дороги и улицы заснежены, некоторые местные жители добирались до остановок с лопатой в руках, расчищая себе тропинку. Люди в соцсетях жаловались на то, что снега везде по щиколотку, а также выражали свое непонимание по поводу того, что на дорогах не видно снегоуборочной техники.

- Действительно, такой объем осадков при непрекращающемся снегопаде невозможно убрать сиюминутно. Техника и люди работают круглосуточно. По прогнозу, снегопад к ночи завершится. Так что, к утру понедельника улицы Ярославля будут расчищены, - отметил мэр города Артем Молчанов.

Также он поручил собрать внеплановое совещание по уборке города. Руководил им заместитель мэра по ЖКХ Николай Степанов.

— В условиях продолжающегося снегопада привлечена дополнительная техника на погрузку и вывоз снега. Сегодня в ночное время будет работать 16 единиц техники — погрузчики и самосвалы, а для уборки тротуаров дополнительно привлечено 7 тракторных щеток. Главами администраций на постоянной основе организован контроль за уборкой дворовых территорий, проездов и дорог частного сектора. Представители администраций осматривают дворовые территории и при наличии замечаний в оперативном порядке передают данные в управляющие организации, - сообщил Николай Степанов. - В настоящее время обеспечена уборка основных магистралей, и общественный транспорт работает без сбоев. В ночное время работа будет усилена, и к утру понедельника мы планируем завершить основные работы.

Всего за сутки было задействовано 178 единиц уборочной техники и 124 дорожных рабочих. Из них ночью - 89 единиц специализированной техники и 33 дорожных рабочих. Днем - 33 единицы комбинированных дорожных машин, 2 роторных погрузчика, 15 тракторных щеток, 13 погрузчиков и 26 автосамосвалов. На дорогах трудится 91 рабочий.