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НовостиОбщество18 декабря 2022 10:08

В Ярославле на стадионе «Спартаковец» заменили освещение

Там установили новые прожекторы
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле на стадионе «Спартаковец» заменили освещение

В Ярославле на стадионе «Спартаковец» заменили освещение

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в пятницу, 16 декабря, на стадионе «Спартаковец» заменили освещение. Специалисты установили пять новых прожекторов. Они эффективнее предыдущих и при этом потребляют меньше энергии.

— Существующие прожектора, установленные на стадионе «Спартаковец», были уже неэффективны. По поручению мэра Ярославля Артема Молчанова были установлены современные светодиодные светильники, которые более эффективно позволят освещать территорию стадиона для проведения всех мероприятий, которые там запланированы, — сказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Алексей Соков.