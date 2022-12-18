В Ярославле местная жительница исколола вилкой своего знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Фрунзенского района Ярославля от 35-летнего мужчины поступило заявление. Оказалось, что они вместе со своего приятельницей выпивали. В какой-то момент между ними произошла ссора, и женщина решила действовать радикально – схватилась за вилку и несколько раз вонзила ее в руку и ногу знакомого.

- Участковыми уполномоченными полиции установлена подозреваемая в совершении преступления 49 летняя местная жительница. Полицией по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровья». Расследование продолжается, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.