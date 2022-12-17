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НовостиОбщество17 декабря 2022 13:34

Уборку дворов в Рыбинске будет контролировать прокуратура

Некоторые управляющие компании не справляются со своими обязанностями
Полина Вачнадзе
Снег не убран в 122 дворах Рыбинска. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Снег не убран в 122 дворах Рыбинска. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Сотрудники администрации Рыбинска проверили, как чистят от снега дворы города. Специалисты объехали 370 придомовых территорий.

- Снег не убран в 122 дворах. Больше всего нарушений в УК "Восток" - неубранными оказались 16 дворовых территорий. Далее в антирейтинге УК "Центр" - 15 дворов и УК "Запад" - 14 дворов, - подвел итоги глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Представителей управляющих компаний предупредили, что проверки будет проводить не только городская администрация, но и прокуратура. В ведомство уже передана информация по 104 заваленным снегом дворам.