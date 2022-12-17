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НовостиОбщество17 декабря 2022 10:34

Синоптики предупредили жителей Ярославской области о большом снегопаде

Осадки ожидаются в воскресенье, 18 декабря
Полина Вачнадзе
На дорогах образуются снежные заносы и накаты.

На дорогах образуются снежные заносы и накаты.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Средиземноморский циклон вышел на Русскую равнину и это значит, что на Центральную часть России, в том числе и Ярославскую область, вот-вот обрушатся снегопады.

- На дорогах образуются снежные заносы и накаты. Ожидается метель, видимость будет ухудшаться до 1-3 километров. От поездок на личном транспорте лучше отказаться, - предупреждают синоптики Центра "Фобос".

Снегопад будет сопровождаться сильным туманов и ветром с порывами до 15 метров в секунду. Мороз при этом ожидается не сильный. В субботу днем -4..-6, в воскресенье -2..-4.