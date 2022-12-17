В Ярославскую область приедет сказочный поезд Деда Мороза

Сказочный поезд Деда Мороза приедет в Ярославль 11 января. ФОТО: группа "Ярославская область" ВКонтакте

11 января в Ярославскую область прибудет сказочный поезд Деда Мороза. Сначала он остановится в Данилове, а потом приедет в Ярославль на вокзал Ярославль Главный.

Продажа билетов передвижную резиденцию Деда Мороза открылась 11 декабря.

В поезде будет приемная новогоднего волшебника, вагон для игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с сувенирами из Великого Устюга. Пассажиры состава - Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

В этом году Сказочный поезд преодолеет более 33 тысяч километров и посетит более ста городов страны.