Евросоюз включил в санкционный список предприятия Ярославской области

Пол санкции попал Ярославский судостроительный завод. ФОТО: группа "ПАО "Ярославский судостроительный завод" ЯСЗ" ВКонтакте

В девятый пакет санкций против России вошли ярославские предприятия. В санкционном списке судостроительные заводы Ярославля и Рыбинска, Ростовский оптико-механический завод и ОДК "Сатурн".

Также под санкции попал бывший ректор демидовского университета, а ныне сенатор от Ярославской области Александр Русаков. Кроме того, в списках депутаты Госдумы Анатолий Грешневиков и Валентина Терешкова.