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НовостиОбщество17 декабря 2022 7:38

Евросоюз включил в санкционный список предприятия Ярославской области

Под санкции попал и сенатор от региона Александр Русаков
Полина Вачнадзе
Пол санкции попал Ярославский судостроительный завод. ФОТО: группа "ПАО "Ярославский судостроительный завод" ЯСЗ" ВКонтакте

Пол санкции попал Ярославский судостроительный завод. ФОТО: группа "ПАО "Ярославский судостроительный завод" ЯСЗ" ВКонтакте

В девятый пакет санкций против России вошли ярославские предприятия. В санкционном списке судостроительные заводы Ярославля и Рыбинска, Ростовский оптико-механический завод и ОДК "Сатурн".

Также под санкции попал бывший ректор демидовского университета, а ныне сенатор от Ярославской области Александр Русаков. Кроме того, в списках депутаты Госдумы Анатолий Грешневиков и Валентина Терешкова.