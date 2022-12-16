Из-за ЧП на колесе обозрения в Ярославле возбудили уголовное дело

Четыре часа люди находились в неотапливаемых кабинках на большой высоте. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

11 декабря в Ярославле остановилось колесо обозрения. В этот момент в двух кабинках на высоте около 65 метров находили пассажиры, в том числе, двое маленьких детей.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В результате действия неустановленных лиц из числа сотрудников коммерческой организации, допустивших эксплуатацию аттракциона с технически неисправным оборудованием, создана реальная угроза для здоровья пассажиров, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Установлено, что колесо остановилось из-за замыкания в электрическом щитке. Самостоятельно спустить вниз отдыхающих работники аттракциона не смогли, на место выехали сотрудники МЧС. На протяжении четырех часов они при помощи спецсредств вращали колесо до высоты, позволяющей провести эвакуацию. После пассажиров спустили вниз на люльке, закрепленной на подъемнике. Все это время люди находились в неотапливаемых кабинках на большой высоте.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются и все обстоятельства инцидента, и лица, по вине которых он произошел.