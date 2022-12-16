Запущены еще две базовые станции в рамках проекта устранения цифрового неравенства

Мобильная связь и интернет становятся еще доступнее. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» запустил еще две базовые станции в Ярославской области в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства. Благодаря этому мобильная связь и интернет скоростью не менее 50 Мбит/с появились в селах Фроловское Большесельского района и Зубарево Пошехонского района.

- Данный проект с высокой социальной значимостью. Благодаря этому сотовая связь приходит в населенные пункты, где ее раньше не было или она работала нестабильно. Вышки строятся в селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек. Из-за малого числа жителей операторам чаще всего невыгодно развивать инфраструктуру связи в таких населенных пунктах. В этой ситуации государство помогает ликвидировать цифровое неравенство, и, как результат, жители получают возможность пользоваться современными сервисами, общаться с близкими, работать, учиться дистанционно, - отметил исполняющий обязанности директора департамента информатизации и связи Ярославской области Илья Ребизов.

- Появление стабильной связи становится по-настоящему долгожданным событием для жителей сел и деревень, где реализуется проект. В прошлом году в Ярославской области мы запустили пять станций мобильной связи. В этом году успешно ввели в эксплуатацию еще две и продолжаем строительство оптических магистралей, чтобы в ближайшее время вышки заработали в селах Ярославского и Некоузского районов. Важно и то, что благодаря реализации проекта появляются перспективы для дальнейшего развития инфраструктуры связи в этих населенных пунктах, - подчеркнул директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

При реализации проекта в качестве центра компетенций выступает оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»). Он согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства.

В апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства, который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек), сообщает пресс-служба оператора.