Молодых и талантливых поддержат грантами

На поддержку каждого из социальных стартапов оператор мобильной связи выделит по 1 млн рублей. ФОТО: ООО «Tele2 Россия»

Так, молодые предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ульяновска, Новосибирска и Туапсе получили гранты до 1,5 млн рублей для развития проектов, направленных на улучшение качества жизни детей в России. Двое из них – в номинации «Лучший цифровой проект для детей», которую учредила компания Tele2 в честь 10-летия успешного сотрудничества с фондом.

В этом году на конкурс «Навстречу импакт-стартапам» поступило более 200 заявок из 53 регионов страны. Все финалисты конкурса продолжат развивать свои стартапы в «Инкубаторе» фонда, который на сегодня является самым долгосрочным в России. Здесь лидеры импакт-проектов получают поддержку единомышленников и бизнес-экспертов, необходимую для обретения финансовой устойчивости и выхода стартапа на следующий уровень, на протяжении 1–3 лет.

– Социальная роль как оператора связи в широком смысле – создавать новые возможности для людей и обеспечивать системные позитивные изменения в обществе. В сотрудничестве с фондом «Навстречу переменам» мы поддерживаем самых активных жителей регионов: они пробуют, рискуют и меняют к лучшему жизнь сотен тысяч детей. В этом году за достижения партнерства с фондом мы заняли первое место в номинации авторитетного конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности». Это вдохновляет идти вместе дальше. Мы надеемся, что в следующем году в проектах фонда примут участие еще больше смелых предпринимателей, а мы с радостью их поддержим», – отметил генеральный директор Tele2 Андрей Патока.

– Выпускники наших программ за все 10 лет работы «Навстречу переменам» говорят о том, как важна была для них поддержка фонда на этапе становления их организации – и финансовая, и нефинансовая. Это возможность получить признание, научиться измерять, доказывать социальное воздействие и благодаря бизнес-экспертизе наших партнеров выстраивать процессы так, чтобы со временем обрести устойчивость. За эти годы мы сформировали настоящее сообщество социальных предпринимателей. И я считаю, крайне важно продолжать поддерживать социальные стартапы – ведь каждый из них помогает решить какую-то острую проблему. При этом на старте у многих участников нашего конкурса нет ничего, кроме идеи, желания работать и веры, что все получится. За возможность воплощать эти идеи в жизнь я искренне благодарна компаниям, которые верят в нас, в нашу идею и поддерживают все эти годы, прежде всего – Tele2», – рассказала соучредитель, председатель Совета фонда «Навстречу переменам» Татьяна Бурмистрова.