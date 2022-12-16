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НовостиСпорт16 декабря 2022 8:38

Ярославцы могут получить налоговый вычет за занятия спортом

Рассказываем, как это можно сделать
Полина Вачнадзе
Ярославцы могут получить налоговый вычет за занятия спортом.

Ярославцы могут получить налоговый вычет за занятия спортом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославцы, которые занимаются спортом, могут получить налоговый вычет. Министерство спорта РФ составило список организаций, которые оказывают такого рода услуги, и в него вошла 71 спортивная секция нашего региона.

- Получить вычет можно через налоговую инспекцию по месту жительства после окончания налогового периода или через работодателя, к которому необходимо обратиться с заявлением до окончания налогового периода, - уточнили в правительстве Ярославской области.

Заявитель должен предоставить следующие документы:

- копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг,

- кассовый чек, выданный на бумажном носителе или направленный в электронной форме в соответствии с установленными требованиями,

- декларацию 3-НДФЛ.

Налоговый вычет за занятия спортом в 2023 году налогоплательщик может получить как на себя, так и на детей до 18 лет. Возвращается 13% от уплаченных за год налогов, но не более 15 600 рублей в год.