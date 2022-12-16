Ярославцы могут получить налоговый вычет за занятия спортом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославцы, которые занимаются спортом, могут получить налоговый вычет. Министерство спорта РФ составило список организаций, которые оказывают такого рода услуги, и в него вошла 71 спортивная секция нашего региона.

- Получить вычет можно через налоговую инспекцию по месту жительства после окончания налогового периода или через работодателя, к которому необходимо обратиться с заявлением до окончания налогового периода, - уточнили в правительстве Ярославской области.

Заявитель должен предоставить следующие документы:

- копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг,

- кассовый чек, выданный на бумажном носителе или направленный в электронной форме в соответствии с установленными требованиями,

- декларацию 3-НДФЛ.

Налоговый вычет за занятия спортом в 2023 году налогоплательщик может получить как на себя, так и на детей до 18 лет. Возвращается 13% от уплаченных за год налогов, но не более 15 600 рублей в год.