В Ярославле на пешеходном переходе сбили 6-летнюю девочку

В Ярославле на пешеходном переходе сбили маму и ребенка. Скриншот, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле, на пересечении улицы Чернопрудная и проспекта Фрунзе, сегодня, 16 декабря, около 7 утра под колеса машины попала 6-летняя девочка. На ребенка наехал водитель «Лады Весты» с номера Архангельской области.

Ребенок вместе с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка шла на полшага впереди, ее и задел автомобиль. И женщина, и дочка упали, но мама быстро вскочила и стала поднимать ребенка. На кадрах с регистратора видно, как девочка не может удержаться на ногах и падает, водитель из "Лады" бежит к пострадавшим.

- Девочка-пешеход доставлена в больницу. Ее мама не пострадала, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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