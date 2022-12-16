В Ярославской области в замену коммунальных сетей вложат 1,4 миллиарда рублей

1,4 миллиарда рублей в следующем году будут выделены на модернизацию коммунальных сетей городов Ярославской области. Фото: Полина Вачнадзе

1,4 миллиарда рублей из бюджета в следующем году будут выделены на модернизацию коммунальных сетей городов Ярославской области. В первую очередь деньги пойдут в те населенные пункты, в которых износ сетей более 80%. Это Рыбинск, Ростов, Переславль – города, жители которых ежегодно страдают от отключений тепла зимой.

- Модернизация сетевого хозяйства необходима во всем регионе. Но она требует больших затрат и муниципалитетам самостоятельно не справиться, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Из 1,4 миллиарда 870 миллионов выделено из федеральной казны. Около миллиарда из Фонда национального благосостояния получит Переславль.

- По нацпроектам продолжим строительство и модернизацию очистных сооружений в Ярославле, Ростове, Нагорье, Любиме, Новом Некоузе. Также планируем переоборудовать и перевести на газ котельные. Все эти меры приведут к значительному сокращению расходов, стабильной работе систем тепло- и водоснабжения и обеспечению жителей качественными коммунальными услугами, - пояснил Михаил Евраев.