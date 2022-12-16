В Ярославской области грузовик насмерть сбил женщину

63-летняя женщина, сбитая грузовиком, скончалась в машинес корой помощи Фото: Сергей ГАПОН

В Ярославской области 47-летний водитель грузовика «Скания» насмерть сбил женщину. Авария произошла в Ростовском районе вчера, 15 декабря, в 13:30. Пешеход переходил дорогу по «зебре».

К сожалению, спасти 63-летнюю пострадавшую не удалось. Женщина скончалась в машине скорой помощи.

- На место выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе регионального УМВД.