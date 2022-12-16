По инициативе Управления состоялось рабочее совещание с органами муниципального земельного контроля ЯО

14 декабря 2022 года Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в рамках межведомственного взаимодействия проведено совещание с подведением итогов работы органов муниципального земельного контроля на территории Ярославской области в 2022 году и о планах работы государственного и муниципального контроля на 2023 год. Мероприятие прошло под председательством начальника межрайонного отдела государственного земельного надзора Тамары Стульчиковой с участием представителей органов муниципального земельного контроля семнадцати районов Ярославской области.

Начальник межрайонного отдела государственного земельного надзора Тамара Стульчикова выступила с докладом о предварительных итогах осуществления государственного земельного контроля (надзора) территории Ярославской области в период действия ограничений на проведение контрольно-надзорных мероприятий, установленных постановлением Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 г., и взаимодействии государственного земельного контроля (надзора) и муниципального земельного контроля. Кроме того, были озвучены наиболее актуальные вопросы, возникающие при осуществлении контрольно-надзорных полномочий в рамках земельного надзора, которым стоит уделить особое внимание: недопущения захламления земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления, ввода в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и предотвращение выбытия земель из сельскохозяйственного оборота, а также ориентирование правообладателей земель сельскохозяйственного назначения, в рамках профилактических мероприятий, на рациональное использование земель.

От представителей Тутаевского, Переславского и Угличского муниципальных районов была заслушана информация по осуществлению муниципального земельного контроля на землях сельскохозяйственного назначения в период действия ограничений на проведение контрольно-надзорных мероприятий, установленных постановлением Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 г., представлены данные по введенным за 2022 год в оборот площадям земель сельскохозяйственного назначения и планах введения.

По результатам совещания принято решение о продолжении межведомственного взаимодействия, оперативном обмене информацией по затрагиваемым вопросам, усилении муниципального земельного контроля на землях сельскохозяйственного назначения в 2023 году.