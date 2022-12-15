В Ярославле суд будет разбираться в ДТП с пострадавшим ребенком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело 37-летнего жителя Ивановской области направлено для рассмотрения в суд. Он обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

23 апреля текущего года примерно в 11 часов в деревне Никифорово Ярославского района мужчина ехал на грузовике «ГАЗ» с превышением скорости.

Он начал подъезжать к автомобилю «Лада Гранта», стоящему впереди в колонне других машин. В какой-то момент обвиняемый отвлекся от руля, не затормозил вовремя и врезался в «Ладу Гранта». После этого от удара автомобиль мужчины выбросило на встречку, где произошло столкновение с «Рено SR».

- Наибольшее количество пострадавших находилось в автомобиле «Рено SR». Травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью, получили 7-летний мальчик - пассажир «Рено SR». За медицинской помощью с более легкими травмами также обратились трое взрослых. В результате ДТП технические повреждения получили пять транспортных средств, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.