В Ярославской области с начала октября ищут 47-летнего мужчину

СКР по Ярославской области разыскивает 47-летнего Алексея Новикова. В начале октября мужчина ушел из дома в Ростове Великом и пропал.

- По факту безвестного исчезновения Алексея Новикова проводится доследственная проверка, - сказали в пресс-службе регионального СКР.

Рост мужчины 165-175 сантиметров, худощавый, глаза карие, волосы светло-коричневые.

Если вам известно, где находится житель Ростова, сообщите по телефонам ОМВД России по Ростовскому району 8(910)966-69-06, либо дежурного по следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области 8(962)209-00-08.