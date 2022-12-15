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НовостиОбщество15 декабря 2022 13:51

На автобусном маршруте №118 «Ярославль – Ананьино» добавили остановку

Теперь транспорт будет забирать людей в поселке «Любашино»
Анастасия ГОЛУБЕВА
На автобусном маршруте №118 «Ярославль – Ананьино» добавили остановку

На автобусном маршруте №118 «Ярославль – Ананьино» добавили остановку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Автобус №118, который ездит по маршруту «Ярославль – Ананьино», с 19 декабря начнет делать остановку в коттеджном поселке «Любашино». Транспорт будет забирать и высаживать пассажиров в обоих направлениях.

– Это сделано для удобства местных жителей, которые направили обращение в областной департамент транспорта, – рассказала директор департамента транспорта Татьяна Черемных. – Район активно развивается, кроме того, завершен ремонт автодороги Климовское – Ананьино – Волково.