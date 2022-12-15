Четырехлетняя девочка в больнице: в Ярославском районе произошло ДТП с грузовиком и легковушками Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославском районе вчера, 14 декабря, примерно в 8 часов на дороге «Золотое кольцо» произошла авария. Столкнулись легковушка и грузовик – «Лада Гранта», за рулем которой находился 47-летний водитель и «КАМАЗ» с прицепом под управлением 28-летнего мужчины. После первого ДТП, «Лада» врезалась в «Рено Дастер».

- По предварительной информации в результате ДТП пострадали пассажиры автомашины «Лада Гранта» - 4-летняя девочка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение и 30-летняя женщина нуждается в амбулаторном лечении. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.