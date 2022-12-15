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НовостиОбщество15 декабря 2022 11:25

В МЧС предупредили ярославцев о метели, гололедице и сильном ветре

Погода ухудшится 16 декабря
Полина Вачнадзе
Завтра, 16 декабря, в Ярославской области ожидается ухудшение погоды.

Завтра, 16 декабря, в Ярославской области ожидается ухудшение погоды.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 16 декабря, в Ярославской области ожидается ухудшение погоды. В отдельных районах, предупредили в региональном МЧС, возможна метель и усиление ветра. Порывы его могут достигать 15 метров в секунду. На дорогах гололедица.

Непогода может привести к авариям в системе ЖКХ, обрывам ЛЭП и линий связи, обрушениям слабоукрепленных конструкций и увеличению числа аварий на дорогах.

О метелях предупреждали и специалисты Центра "Фобос". По их прогнозам, 20-сантиметровыми сугробами Ярославская область покроется в ближайшие выходные .