В МЧС предупредили ярославцев о метели, гололедице и сильном ветре

Завтра, 16 декабря, в Ярославской области ожидается ухудшение погоды. Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 16 декабря, в Ярославской области ожидается ухудшение погоды. В отдельных районах, предупредили в региональном МЧС, возможна метель и усиление ветра. Порывы его могут достигать 15 метров в секунду. На дорогах гололедица.

Непогода может привести к авариям в системе ЖКХ, обрывам ЛЭП и линий связи, обрушениям слабоукрепленных конструкций и увеличению числа аварий на дорогах.

О метелях предупреждали и специалисты Центра "Фобос". По их прогнозам, 20-сантиметровыми сугробами Ярославская область покроется в ближайшие выходные .