Жильцам первого подъезда, пострадавшего при взрыве газа, разрешили вернуться домой

Ремонт дома, поврежденного при взрыве газа, начался на прошлой неделе Фото: Мэрия Ярославля

Большинство жителей первого подъезда дома №5 на улице Кузнецова в Ярославле, где произошел взрыв бытового газа, могут вернуться домой.

- К такому решению пришла комиссия по чрезвычайным ситуациям на основании нового заключения строителей, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Ремонт дома, поврежденного при взрыве газа, начался на прошлой неделе. После того, как закрыли кровлю, восемь из двенадцати квартир стали пригодными для проживания. В четырех квартирах ремонт продолжается.

Идет и ремонт крыши. Основной объем работ завершат до нового года, полностью крышу планируют отремонтировать к 1 февраля.