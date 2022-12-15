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НовостиОбщество15 декабря 2022 11:10

Жильцам первого подъезда, пострадавшего при взрыве газа, разрешили вернуться домой

В четырех квартирах еще идет ремонт
Полина Вачнадзе
Ремонт дома, поврежденного при взрыве газа, начался на прошлой неделе

Ремонт дома, поврежденного при взрыве газа, начался на прошлой неделе

Фото: Мэрия Ярославля

Большинство жителей первого подъезда дома №5 на улице Кузнецова в Ярославле, где произошел взрыв бытового газа, могут вернуться домой.

- К такому решению пришла комиссия по чрезвычайным ситуациям на основании нового заключения строителей, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Ремонт дома, поврежденного при взрыве газа, начался на прошлой неделе. После того, как закрыли кровлю, восемь из двенадцати квартир стали пригодными для проживания. В четырех квартирах ремонт продолжается.

Идет и ремонт крыши. Основной объем работ завершат до нового года, полностью крышу планируют отремонтировать к 1 февраля.