В мэрии Ярославля рассказали о графике работы общественного транспорта в новогоднюю ночь

Ярославский транспорт в новогоднюю ночь будет ходить по расписанию будних дней Фото: Мэрия Ярославля

В новогоднюю ночь общественный транспорт Ярославля будет работать по расписанию будних дней. То есть, ни увеличения числа машин на маршрутах, ни продления работы автобусов, трамваев и троллейбусов не планируется.

- Учитывая отсутствие массовых мероприятий, было принято решение о работе общественного транспорта в обычном режиме, - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Расписание нужного маршрута ярославцы могут узнать на сайте перевозчика.

В этом году в Ярославской области решили отказаться от гуляний на Советской площади в ночь с 31 декабря на 1 января. На главной площади города установят каток, елку, карусели, но не будут запускать салют и проводить развлекательные мероприятия.