Следователи начали проверку по смерти 17-летнего студента ярославского колледжа

Устанавливается точная причина смерти ярославского студента. Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту смерти 17-летнего студента третьего курса колледжа индустрии питания Ярославля проводится доследственная проверка.

Юноше стало плохо утром 15 декабря во время занятий. Преподаватели вызвали скорую помощь, но молодой человек умер еще до ее приезда.

- Предварительно установлено, что несовершеннолетний имел хроническое заболевание. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, проводится опрос, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.