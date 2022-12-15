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НовостиОбщество15 декабря 2022 9:32

Губернатор Ярославской области предложил депутатам отказаться от зарплат

Из 50 народных избранников 38 работают на постоянной основе
Полина Вачнадзе
Михаил Евраев предложил ярославским депутатам оптимизировать свои расходы.

Михаил Евраев предложил ярославским депутатам оптимизировать свои расходы.

Фото: Ярославская областная дума

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предложил депутатам регионального заксобрания оптимизировать свои расходы, сообщает ГТРК "Ярославия".

На данный момент в Ярославской областной Думе 50 народных избранников, 38 из них трудятся на постоянной основе, то есть, получают за это зарплаты.

По словам Михаила Евраева, в других регионах ситуация иная. В региональных думах, состоящих из того же числа депутатов, только небольшой процент из них работает за зарплату. Большая часть парламентариев имеет иные источники дохода.

В связи с этом, губернатор предложил депутатам начать сокращение расходов с себя, посчитав этот справедливым.