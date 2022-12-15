Губернатор Ярославской области предложил депутатам отказаться от зарплат

Михаил Евраев предложил ярославским депутатам оптимизировать свои расходы. Фото: Ярославская областная дума

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предложил депутатам регионального заксобрания оптимизировать свои расходы, сообщает ГТРК "Ярославия".

На данный момент в Ярославской областной Думе 50 народных избранников, 38 из них трудятся на постоянной основе, то есть, получают за это зарплаты.

По словам Михаила Евраева, в других регионах ситуация иная. В региональных думах, состоящих из того же числа депутатов, только небольшой процент из них работает за зарплату. Большая часть парламентариев имеет иные источники дохода.

В связи с этом, губернатор предложил депутатам начать сокращение расходов с себя, посчитав этот справедливым.