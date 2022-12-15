В Ярославле вырастут 20-сантиметровые сугробы

20-градусные морозы пока что отменяются. Скриншот, сайт Центра "Фобос"

По прогнозам специалистов Центра «Фобос», сильное похолодание в Ярославской области отменяются. Еще вчера, 14 декабря, специалисты предупреждали о 20-градусных морозах, которые должны были ударить на следующей неделе, то уже сегодня прогноз поменялся.

На следующей неделе максимальная температура днем будет -8 – такой прогноз синоптики дают на понедельник, 19 декабря. Ночью столбики термометров будут опускаться до -14.

Но, по прогнозам специалистов, ожидаются снегопады. Причем, совсем скоро.

- В период с пятницы по воскресенье может выпасть еще 40% месячного объема влаги. Так что на улицах вырастут январские 20-сантиметровые сугробы, - предупреждают в «Фобосе».