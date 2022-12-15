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НовостиОбщество15 декабря 2022 8:25

Во время СВО погиб младший сержант из Ярославской области

Простятся с Дмитрием Комаровым 16 декабря
Полина Вачнадзе
В Ярославской области простятся с Дмитрием Комаровым

В Ярославской области простятся с Дмитрием Комаровым

Фото: Правительство Ярославской области

В поселке Октябрь Некоузского района завтра, 16 декабря, простятся с Дмитрием Комаровым. Командир отделения младший сержант погиб при выполнении служебного долга во время специальной военной операции.

Прощание пройдет в храме Шестоковской иконы Божией Матери. Начало церемонии – в 12 часов.

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора, - уточнили в правительстве Ярославской области.