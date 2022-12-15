Во время СВО погиб младший сержант из Ярославской области

В Ярославской области простятся с Дмитрием Комаровым Фото: Правительство Ярославской области

В поселке Октябрь Некоузского района завтра, 16 декабря, простятся с Дмитрием Комаровым. Командир отделения младший сержант погиб при выполнении служебного долга во время специальной военной операции.

Прощание пройдет в храме Шестоковской иконы Божией Матери. Начало церемонии – в 12 часов.

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора, - уточнили в правительстве Ярославской области.