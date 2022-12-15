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НовостиОбщество15 декабря 2022 8:10

Как заплатить безналично по картам Сбербанка, используя смартфон?

Ранее было очень удобно оплачивать покупки бесконтактным способом, без наличия карты. Но в связи с санкциями такая возможность пропала. Есть ли у Сбербанка решение этого вопроса?
Светлана Боброва, начальник управления Безналичные решения Ярославского отделения Сбербанка. ФОТО ПАО "Сбербанк"

Светлана Боброва, начальник управления Безналичные решения Ярославского отделения Сбербанка. ФОТО ПАО "Сбербанк"

Отвечает Светлана Боброва, начальник управления Безналичные решения Ярославского отделения Сбербанка:

— Сбербанк внедрил новый способ бесконтактной оплаты по QR-коду со SberPay. Он возможен в торгово-сервисной сети, где на кассах установлены платежные терминалы Сбербанка. Технология работает предельно просто и для клиента, и для продавца. Терминал генерирует QR-код, клиент считывает его камерой своего телефона и оплачивает покупку в один клик в мобильном приложении СберБанк Онлайн либо в приложении банка-партнера.

— Кому доступна оплата по QR-коду со SberPay?

— Оплата по SberPay QR доступна владельцам любых телефонов (даже без NFC) на Android и iOS.

— Чем отличается оплата по QR-коду со SberPay от оплаты по карте?

— При оплате по QR-коду со SberPay вы сохраняете все удобства карты — безопасность, а по картам Сбербанка - и начисление бонусов СберСпасибо. При этом вам необязательно носить карту с собой. Кроме того, с 14 ноября по 31 декабря 2022 года при оплате по QR-коду есть шанс выиграть до 5 млн бонусов СберСпасибо. Для этого достаточно совершить покупку на сумму от 1000 рублей.

— Никогда не платил таким способом. Это безопасно?

— Да, это безопасно. Ваш персональный QR-код одноразовый, он обновляется в приложении СберБанк Онлайн после каждой оплаты по QR. Поэтому никто не сможет воспользоваться им дважды, даже если сфотографирует ваш код в момент оплаты на кассе. При оплате по QR-коду продавца вы будете видеть, кто именно получит деньги за покупку. У вас будет чек — его легко найти в приложении в истории платежей.

— Могу ли я с помощью QR-кода платить картами других банков?

— Да, сейчас оплата по QR-коду доступна держателям карт СберБанка, Тинькофф, Совкомбанка (Халва), Альфа-Банк и ЮMoney. Мы работаем над тем, чтобы оплачивать по QR-коду могли владельцы карт других банков. Следите за новостями!

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