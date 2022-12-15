Как заплатить безналично по картам Сбербанка, используя смартфон?

Светлана Боброва, начальник управления Безналичные решения Ярославского отделения Сбербанка. ФОТО ПАО "Сбербанк"

Отвечает Светлана Боброва, начальник управления Безналичные решения Ярославского отделения Сбербанка:

— Сбербанк внедрил новый способ бесконтактной оплаты по QR-коду со SberPay. Он возможен в торгово-сервисной сети, где на кассах установлены платежные терминалы Сбербанка. Технология работает предельно просто и для клиента, и для продавца. Терминал генерирует QR-код, клиент считывает его камерой своего телефона и оплачивает покупку в один клик в мобильном приложении СберБанк Онлайн либо в приложении банка-партнера.

— Кому доступна оплата по QR-коду со SberPay?

— Оплата по SberPay QR доступна владельцам любых телефонов (даже без NFC) на Android и iOS.

— Чем отличается оплата по QR-коду со SberPay от оплаты по карте?

— При оплате по QR-коду со SberPay вы сохраняете все удобства карты — безопасность, а по картам Сбербанка - и начисление бонусов СберСпасибо. При этом вам необязательно носить карту с собой. Кроме того, с 14 ноября по 31 декабря 2022 года при оплате по QR-коду есть шанс выиграть до 5 млн бонусов СберСпасибо. Для этого достаточно совершить покупку на сумму от 1000 рублей.

— Никогда не платил таким способом. Это безопасно?

— Да, это безопасно. Ваш персональный QR-код одноразовый, он обновляется в приложении СберБанк Онлайн после каждой оплаты по QR. Поэтому никто не сможет воспользоваться им дважды, даже если сфотографирует ваш код в момент оплаты на кассе. При оплате по QR-коду продавца вы будете видеть, кто именно получит деньги за покупку. У вас будет чек — его легко найти в приложении в истории платежей.

— Могу ли я с помощью QR-кода платить картами других банков?

— Да, сейчас оплата по QR-коду доступна держателям карт СберБанка, Тинькофф, Совкомбанка (Халва), Альфа-Банк и ЮMoney. Мы работаем над тем, чтобы оплачивать по QR-коду могли владельцы карт других банков. Следите за новостями!

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