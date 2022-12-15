Сотрудников Ярославской налоговой службы оштрафуют за закупку китайских светильников

Антимонопольщики могут оштрафовать членов закупочной комиссии налоговой службы за то, что они не поддержали отечественного производителя. Фото: Полина Вачнадзе

Антимонопольщики могут оштрафовать сотрудников ярославской налоговой службы за то, что они не поддержали отечественного производителя. Жалобу на действия закупочной комиссии УФНС по Ярославской области подал предприниматель, который проиграл конкурс на поставку светодиодных светильников.

В аукционе, победитель которого получал контракт на 1,5 миллиона рублей, участвовали несколько компаний, в том числе, и восемь отечественных производителей. Но члены закупочной комиссии отдали предпочтение заявке, в которой предлагали китайские светильники, и заключили с участником контракт.

- Сейчас государство активно поддерживает российское производство, оказывая последнему преференции по сравнению с иностранными. Не является исключением и сфера закупок. Например, если на участие в закупке радиоэлектронной продукции подана одна заявка с товаром российского происхождения, все остальные заявки, содержащие предложения о поставке товаров иностранного производства, отклоняются, - сообщили в УФАС по Ярославской области.

Таким образом, в действиях комиссии ярославского УФНС было явное нарушение требований законодательства. Каждому из членной закупочной комиссии сейчас грозит штраф в 30 тысяч рублей.