В Ярославле 83-летний мужчина перевел мошенникам почти 4,5 миллиона рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Ярославле 83-летний мужчина перевел мошенникам почти 4,5 миллиона рублей. По этому поводу он написал заявление в полицию и рассказал, что ему позвонила неизвестная, представившись сотрудницей банка. Она сообщила, что пенсионер стал жертвой мошенников и для того, чтобы сохранить деньги на его счетах, нужно снять их – более двух миллионов рублей – и перевести на «безопасный счет».

После этого, мужчине позвонил другой человек, также представившись сотрудником банка. Он сказал, что квартира ярославца выставлена на продажу и, чтобы сохранить жилье, нужно оформить кредит в одном из московских банков и передать деньги якобы доверенному лицу. Пенсионер все так и сделал.

- В результате мошеннических действий потерпевший лишился денежных средств в общей сумме 4482000 рублей. Полицией по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.