В Ярославле фура перегородила проезд по Суринскому путепроводу

Утром 14 декабря на Суринском мосту в Ярославле образовалась огромная пробка. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Утром 14 декабря на Суринском мосту в Ярославле образовалась огромная пробка. Причина дорожного коллапса – авария, в которую попали МАЗ и «Шевроле». К счастью, люди в ДТП не пострадали, да и машины получили незначительные повреждения, но многим ярославцам это столкновение вышло боком.

На фотографиях видно, что фура перегородила практически всю проезжую часть, оставив лишь небольшой зазор, в который буквально протискивались машины. Не удивительно, что на путепроводе быстро образовалась пробка, которая растянулась на несколько километров.

Из-за аварии стоял сегодня и Московский проспект. По данным сервиса Яндекс.Карты, утренние пробки в Ярославле сегодня достигали 8 баллов.