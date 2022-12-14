МегаФон ускорил Интернет для производителя бумаги в Ярославской области

ФОТО ПАО "Мегафон"

Для этого МегаФон построил и модернизировал инфраструктуру связи на территории предприятия.

Оборудование работает сразу в нескольких диапазонах в том числе и LTE1800 МГц. Инфраструктура связи, расположенная на территории завода, гарантирует высокие скорости интернета и качество покрытия между удаленными объектами на площадках предприятия по производству туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток. Теперь сотрудники могут участвовать в онлайн-совещаниях наравне с другими филиалами холдинга, передавать тяжелые рабочие файлы. А с помощью технологии VoLTE одновременно с разговорами пользоваться еще онлайн-приложениями. VoLTE не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет трафик: звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут по тарифу.

— Строительство необходимой инфраструктуры на территории одной из самых современных и экологичных бумажных фабрик в России, позволяет организовать качественную передачу сигнала и его проникновение внутрь производственных цехов и других помещений. Построенная сеть обеспечивает цифровой комфорт рабочих и специалистов на объекте, которые пользуются различными сервисами и ежедневно общаются с клиентами и поставщиками, в том числе и международными, — отмечает директор МегаФона в Ярославской области Павел Серяков.