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НовостиОбщество14 декабря 2022 12:07

В Ярославле из-за ледового шоу в «Арене 2000» закроют проезд и стоянку на нескольких улицах

Ограничения начнут действовать с вечера 15 декабря
Полина Вачнадзе
Из-за безопасности участников и зрителей ледового шоу, в Ярославле вводятся ограничения у "Арены 2000"

Из-за безопасности участников и зрителей ледового шоу, в Ярославле вводятся ограничения у "Арены 2000"

Фото: Мэрия Ярославля

16 декабря в «Арене 2000» пройдет благотворительное ледовое шоу, на которое в том числе приглашены и дети участников СВО, ребята из социально незащищенных категорий и те, кто вынужденно уехал с территории Украина, ДНР и ЛНР.

Для безопасности участников шоу и зрителей 16 декабря с 08:00 до 22:00 на улицах, которые находятся рядом с ареной вводится запрет на проезд автомобилей. Ограничения будут действовать на улице Институтской на участке от Московского проспекта до улицы Гагарина, а также на внутриквартальных и местных проездах, ограниченных улицами Институтской и Гагарина.

Кроме того, с 19:00 15 декабря до 22:00 16 декабря на Институтской запрещены остановка и стоянка машин, сообщили в мэрии Ярославля.