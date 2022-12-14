В Ярославле из-за ледового шоу в «Арене 2000» закроют проезд и стоянку на нескольких улицах

Из-за безопасности участников и зрителей ледового шоу, в Ярославле вводятся ограничения у "Арены 2000" Фото: Мэрия Ярославля

16 декабря в «Арене 2000» пройдет благотворительное ледовое шоу, на которое в том числе приглашены и дети участников СВО, ребята из социально незащищенных категорий и те, кто вынужденно уехал с территории Украина, ДНР и ЛНР.

Для безопасности участников шоу и зрителей 16 декабря с 08:00 до 22:00 на улицах, которые находятся рядом с ареной вводится запрет на проезд автомобилей. Ограничения будут действовать на улице Институтской на участке от Московского проспекта до улицы Гагарина, а также на внутриквартальных и местных проездах, ограниченных улицами Институтской и Гагарина.

Кроме того, с 19:00 15 декабря до 22:00 16 декабря на Институтской запрещены остановка и стоянка машин, сообщили в мэрии Ярославля.