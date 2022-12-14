Глава ярославского депздрава рассказал о симптомах свиного гриппа

Наиболее тяжело свиной грипп проходит у детей 4-6 лет и 7-14 лет, у беременных и людей пожилого возраста Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Руководитель департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Луганский рассказал, какие симптомы сопровождают свиной грипп. Эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу в регионе сейчас значительно превышен, многие классы в школах и группы в детсадах ушли на карантин. Основным штаммом болезни является свиной грипп.

- Наиболее тяжело он проходит у детей 4-6 лет и 7-14 лет, у беременных и людей пожилого возраста, - сообщил Сергей Луганский ГТРК «Ярославия».

Для болезни характерна очень высокая температура – 39-40 градусов, которую в первые дни практически невозможно сбить никакими жаропонижающими препаратами. Чуть позже приходит черед насморка и голи в горле.

В опасный период, когда все кругом болеют, самая лучшая профилактика – отказ от посещения людных мест, если на то нет острой необходимости. В магазинах, в транспорте и других местах с большим скоплением людей лучше надеть маску. Чаще мойте руки, проветривайте помещения и не забывайте о витаминах. Организму они сейчас очень нужны.