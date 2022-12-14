В Ярославле интерактивная выставка роботов

На выставке роботов можно поговорить с ними и даже потанцевать. ФОТО предоставлено организаторами выставки

Это выставка 3 в 1. Здесь и обучение, и развлечение, и интерактив, где каждый желающий может узнать интересную информацию о роботах, поговорить с ними и даже потанцевать.

В программе выставки:

- более 50 экспонатов, роботов и технологий;

- Бамблби с которым можно сфотографироваться;

- 5 мастер-классов для разных возрастов;

- 6 зон виртуальной и дополненной реальности;

- Шоу Теслы со сверкающими молниями.

На выставке действует безлимитный билет, по которому можно заходить и выходить в течение всего дня неограниченное количество раз. Дети до 3-х лет включительно проходят бесплатно.

0+