На декабрьской акции «Зеленая суббота» в Ярославле можно обменяться новогодними украшениями

В Ярославле 17 декабря пройдет акция «Зеленая суббота». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле 17 декабря пройдет акция «Зеленая суббота». С 11:00 до 15:00 в центре «Л.У.В.Р.» на улице Большая Октябрьская, 37/1 лит.Г ее участники смогут обменяться новогодними игрушками и аксессуарами.

Приносить на акцию можно те вещи, которые могут потребоваться для предстоящих праздников. Важное условие – то, что вы хотите передать другим людям, должно быть чистым и в хорошем состоянии.

Акция «Зеленая суббота» в Ярославле проходит каждый месяц. Горожане обмениваются хорошими, но уже не нужными им вещами: одеждой, техникой, книгами, настольными играми посудой и многим другим.