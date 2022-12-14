В Ярославле сокращенные троллейбусы пообещали заменить дополнительными автобусами

В Ярославле собираются пустить автобусы вместо сокращенных троллейбусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году в Ярославле планируют сократить число троллейбусов: №5 на одну машину, №8 – на две, а №9 – на три. Горожане недовольны таким решением, ведь для многих электротранспорт является альтернативой автобусам, которые либо не соблюдают расписания, либо не выходят в рейсы.

Однако, как уточнили в департаменте, количество машин на троллейбусных маршрутах №№5, 8 и 9 на следующий год определено с учетом фактического их выхода на данный момент.

- Кроме того, в рамках модернизации системы общественного транспорта параллельные автобусные маршруты планируется усилить подвижным составом повышенной вместимости, - сообщили в департаменте.