Сотовый оператор запустил новогоднюю онлайн-игру

Новогодняя игра продлится до середины января. Фото: ПАО «Ростелеком»

Так, абоненты могут превратить бонусные баллы в подарки к новогодним праздникам для себя и близких, сообщает пресс-служба оператора.

Каждый запуск генератора приносит игроку приз или дополнительный шанс на получение суперприза – одного из десяти сертификатов на путешествие.

Это более 2 миллионов ценных призов, среди которых скидки, подарки от онлайн-кинотеатра Wink и образовательного сервиса «Ростелеком. Лицей», а также партнеров программы «Бонус». Онлайн-игра завершится 15 января 2023 года.